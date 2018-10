NRJ Group salue les prises de position pour une nouvelle régulation

"Le dispositif de plafonnement des rotations introduit en 2016, qui contraint les radios à limiter les diffusions des titres francophones préférés des auditeurs, ne sert pas la francophonie et ne fait qu’accentuer l’asymétrie de régulation puisque les plateformes et autres GAFAN, n’ont aucun quota à respecter" rappelle NRJ Group. "Croire que l’on défend la chanson francophone et les nouveaux talents en alourdissant les contraintes qui pèsent sur les acteurs nationaux sur-régulés, qui en sont les meilleurs promoteurs, c’est nier leur liberté éditoriale et leur savoir-faire : on ne fait pas émerger de grands succès francophones en les diffusant modérément".