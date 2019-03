NRJ Group : 6 nouvelles stations franchisées ces 2 dernières années

Grâce à la puissance de sa marque et à son savoir-faire unique, NRJ s’est rapidement imposée à l’international, par le biais d’investissements directs ou via des accords de coopération, avec la création de stations éponymes dans 7 pays entre 1988 et 1998 : Suisse (1988) - Allemagne (1991) - Suède (1993) - Belgique Francophone (1994) - Finlande (1995) - Autriche et Norvège (1998). Depuis l’an 2000, NRJ a poursuivi son développement en franchisant sa marque et son savoir-faire à des groupes média internationaux par le biais d’accords de licence de marque en Bulgarie (2005), Liban (2006), Russie (2006), Maroc (2016), Egypte (2017), Ile Maurice (2017), Géorgie (2017), Chypre (2017), Belgique Néerlandophone (2018) et Danemark (2018). "Le lancement de 6 stations franchisées ces deux dernières années met en évidence l’attractivité de la marque NRJ ainsi que sa capacité unique à s’imposer dans de nombreux marchés radio" a expliqué Jean-Paul Baudecroux, fondateur et Président Directeur Général à NRJ Group.