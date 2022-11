NRJ Global : un temps de publicité maîtrisé à 9 minutes par heure

La conviction principale de NRJ Global se résume en trois mots : "Less is More". La maitrise du temps publicitaire déployée depuis 2 ans sur ses 4 stations (et garantissant 9 minutes de publicité par heure en moyenne au national), permet de renforcer le contrat d’écoute avec ses auditeurs et d’amplifier l’émergence et l’efficacité publicitaire, notamment en gagnant jusqu’à plus 11 points d’envie d’achat.

"L’audio donne de la voix aux marques. Nous en sommes convaincus 2023 sera l’année de l’audio. La radio est un média formidable qui offre de nombreux atouts : la puissance avec plus de 39 millions de Français qui l’écoutent chaque jour, l’efficacité avec un ROI de 7.7€ pour 1€ investi et la digitalisation du média qui permet d’accéder aux contenus "On demand" et de disposer de nombreuses productions originales" a expliqué Cécile Chambaudrie, présidente de NRJ Global.