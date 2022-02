NRJ Global : un concours dédié à la créativité audio

Cette étude, via un dispositif hybride innovant associant mesure rationnelle et émotionnelle, analyse les codes créatifs de l’audio et identifie les drivers d’appréciation et d’émotion. L’un des premiers enseignements est de combiner registre créatif rationnel et émotionnel pour renforcer l’agrément du message.

Afin de poursuivre cette ambition de faire jaillir la créativité audio, NRJ Global annonce le lancement des "NRJ Global Audio Creative Awards", un concours de créativité publicitaire, qui va permettre aux étudiants de Sup de Pub de se challenger autour de l’audio et de travailler sur de vrais "briefs" annonceurs, pour réaliser leur spot radio / audio.