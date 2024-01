NRJ Global renouvelle son partenariat avec Goodeed

Ces dispositifs permettent aux marques de s’adresser aux audiences du Groupe NRJ qui sont près de la moitié à aimer acheter les produits des marques qui s’engagent au niveau social et environnemental. Depuis 2014, l’entreprise sociale Goodeed transforme les budgets médias des marques en financement de projets associatifs concrets. Grâce à ce concept innovant et profondément solidaire, ce sont plus de 7.5 millions d’euros qui ont déjà été reversés à des associations agissant pour le bien commun. En plus de permettre aux marques d’agir pour la bonne cause, Goodeed interpelle les auditeurs en mentionnant dans le spot qu’il s’agit d’une publicité solidaire.