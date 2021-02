NRJ Global : "la régie des dirigeants de TPE"

Les TPE représentent près de 3 millions d’entreprises et sont au coeur de l’économie française (9% du PIB Français en 2019). NRJ Global s’est toujours attachée à accompagner ses clients, les annonceurs et les agences auprès de la cible clé des dirigeants de TPE. En terme de cible marketing, ce sont de véritables influenceurs avec un fort pouvoir de prescription auprès de leur clientèle.

"Face à la situation inédite que nous vivons, les dirigeants de TPE ressentent le besoin de bonnes vibrations, d’optimisme, de lâcher-prise, de musique, de rire et de bonne humeur, autant de petits moments de plaisir pour s’évader : 72% des dirigeants de TPE ont le moral lorsqu’ils écoutent des émissions de divertissement" explique NRJ Global.