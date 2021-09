NRJ Global et la FNAC concluent un partenariat inédit

L’originalité du dispositif consiste dans la combinaison d’un format vidéo inédit et hebdomadaire diffusé sur Twitch, l’émission de radio quotidienne, la mobilisation des réseaux sociaux de NRJ et de Brak et l’ensemble du owned média de la FNAC. Depuis le 30 août, la FNAC et son partenaire Xbox s’adossent aux programmes créés par l’équipe de l’émission "NRJ Radio Stream", dont l’éditorial est orienté vers les actus "Seen On The Web", les nouvelles tendances qui affolent les réseaux sociaux et les dernières sorties de jeux vidéo. Pour ce faire, la FNAC et Xbox deviennent les partenaires de "Radio Stream Perience" diffusée chaque mercredi de 20h à 21h sur le Twitch d’NRJ et animé par Brak. Les meilleurs streameurs et les artistes français de la playlist NRJ se découvrent et se défient dans la bonne humeur, sur des jeux vidéo.