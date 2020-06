NRJ : Cauet signe pour 3 nouvelles saisons

"C’est un réel plaisir de continuer l’aventure, de relever de nouveaux défis et de donner rendez-vous aux auditeurs pour ces trois prochaines saisons sur NRJ, j’en suis très heureux ! De l’humour, des stars, de l’interactivité et des hits... tout ce que j’aime" a souligné Cauet. Humour, défis, musique, interactivité, invités... "L’animateur radio continuera de surprendre en réunissant tous les ingrédients qui font le succès de cette émission de divertissement, devenue le premier Drive-Time de France sur les auditeurs de moins de 65 ans" précise NRJ.

"Nous sommes très heureux de continuer l’aventure avec Cauet. C’est un animateur qui est très drôle, qui a beaucoup de talent et qui est en outre un très bon imitateur, et ce rendez-vous est plébiscité par les auditeurs" a, pour sa part, déclaré, Jean-Paul Baudecroux, Président Directeur Général NRJ Group.