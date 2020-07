NRJ : Cauet animera 5 heures d'antenne à la rentrée

Désormais pour la saison 10 de "C’Cauet sur NRJ," l'émission commencera une heure plus tôt. Cauet et son équipe seront présents sur l'antenne de NRJ de 15h à 20h, du lundi au vendredi, dès le 24 août, soit 5 heures consécutives.

Toute l’équipe sera de retour pour animer le drive de la première radio musicale de France et partager avec les auditeurs, "la musique, les délires, les défis et la venue de superstars dans les studios NRJ".