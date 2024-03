NRJ Bordeaux invite la chanteuse Louane

Louane participera à une émission spéciale animée par Fabien sur NRJ Bordeaux. Au cours de l'émission, elle pourra répondre en direct aux questions du public et interprétera ensuite quelques-uns de ses titres.

Depuis la sortie de son album "Sentiments" et de réédition "Sentiments heureux", la chanteuse est inarrêtable. Lauréate du NRJ Music Award de la chanson francophone de l'année pour "Secret" en 2023, elle enchaîne et prépare une tournée des Zéniths ainsi qu'un cinquième album.