NRJ Belgique veut planter des arbres

En collaboration avec Sapins.be, NRJ prend part à l’action "1 arbre acheté = 1 arbre replanté" mené par "Reforest’Action", une entreprise sociale française à vocation écologique. Elle propose de planter des arbres et d’en suivre l’impact positif via Internet. L’organisation a déjà planté plus de 1.7 million d' arbres à travers le monde. À chaque sapin offert, NRJ financera la plantation d’un arbre. "Un moyen facile et efficace de contribuer à la sauvegarde de notre planète et d’arborer un sapin de qualité chez soi sans participer à la déforestation" explique la station belge.

Les sapins Nordmann offerts sur NRJ sont issus de forêts durables dont 80% se trouvent en Belgique.