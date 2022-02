NRJ Belgique : un concert avec Angèle

Depuis de nombreuses années, en Belgique et partout en Europe, NRJ propose à ses auditeurs "les meilleurs hits et des showcases exclusifs des plus grandes stars, réservés uniquement à ses auditeurs". Pour cette première de l'année 2022, NRJ a mis le paquet pour organiser le retour d’Angèle sur la scène musicale, offrant un concert privé devant quelques auditeurs privilégiés. "NRJ est la radio des plus grandes stars et recevoir Angèle sur la scène NRJ au cœur de la ville qu’elle aime est la preuve que notre engagement musical est total pour nos auditeurs ; leur proposer les meilleurs hits du moment et leur offrir des shows exceptionnels. C’était incroyable de partager cela tous ensemble dans l’Atomium" a précisé Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ Belgique.