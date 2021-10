NRJ Belgique s'engage contre le cancer du sein

Développée par Ogilvy Social.Lab Brussels, la campagne #MixForBoobs sera lancée sur Facebook, Instagram et TikTok dès le 1er octobre, avec le soutien de Clara Luciani, Typh Barrow, Julie Taton et de nombreux autres artistes et influenceuses, afin de toucher un maximum de jeunes femmes. Un clip vidéo, des tutoriels, des témoignages d'un expert médical et de survivantes du cancer du sein expliquent les gestes et nous rappellent que le cancer du sein peut frapper à tout âge.

Comme le dit la chanteuse Clara Luciani : "Surtout quand on est jeune, on a l'impression que ces choses-là n'arrivent qu'aux autres. Et puis, on se rend compte que ça arrive dans notre entourage proche, et que personne n'est à l'abri de tomber malade".

De nombreux éléments de la campagne, dont un défi TikTok inédit, ont été conçus pour être très participatifs et faciles à partager. En effet, plus les femmes verront #MixForBoobs, plus elles seront nombreuses à maîtriser l'autopalpation mammaire et les 9 signaux d’alarme... ce qui, nous l’espérons, contribuera à sauver des vies.