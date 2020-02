NGroup est le premier groupe média à obtenir le label diversité

Une diversité qui, à NGrpup (Nostalgie, NRJ, Chérie) repose sur différents axes : la communication interne avec l’écriture inclusive, la communication externe axée sur l’égalité des chances et la participation aux "DuoDays" et la sensibilisation à la non-discrimination. Cette année marquera d'ailleurs la 3e participation de NGroup aux "Duo Days" : certains membres du personnel accueillent une personne en situation de handicap afin de lui faire découvrir son métier durant une journée ou plus. NGroup privilégie également une meilleure accessibilité aux bâtiments, la destruction des archives par une entreprise de travail adapté ou encore le déploiement des formations en alternance.