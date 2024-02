Nostalgie est la radio n° 1 en Belgique francophone

NRJ réalise 4.8% de PDM sur cette vague CIM, c'est une évolution de 0.2%. La radio se stabilise donc et augmente même son aura pour atteindre le million d'auditeurs en audience totale. Sur l'année 2023, NRJ est leader sur les moins de 25 ans. NRJ+, la radio des années 90 et 2000, confirme sa PDM de 0.4%​ sur cette dernière vague et valide une très belle durée d'écoute de 86 minutes. Nostalgie+ peut se vanter d'un très beau résultat. La radio progresse de + 0.3 points et atteint un score de 1.5%. Elle réunit quotidiennement pas moins de 44 000 auditeurs​ amoureux des années 60 et 70. Nostalgie+ maintient sa place de radio DAB+ Only la plus écoutée en Belgique francophone. Enfin, Chérie obtient une PDM de 0.3%​ et conserve un résultat stable depuis qu'elle a quitté le DAB+ en mars 2023 pour devenir une marque 100% streaming.