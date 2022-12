Musiques et podcasts : Spotify fait le bilan de l'année 2022

Alors qu’il s’apprête à sortir son 26e album depuis le début de sa carrière et son 2e album de l’année, le rappeur marseillais Jul se classe pour la seconde année consécutive artiste le plus écouté en France sur Spotify. Jul est devenu un artiste incontournable de la scène française. Il est également devenu le rappeur français le plus écouté sur Spotify, ayant dépassé les 5 milliards de streams alors qu’il fêtera en 2023 les 10 ans de son premier single "Dans mon del".

En 2022, seul l’artiste international The Weeknd arrive à se hisser dans le top 10 des artistes les plus écoutés en France, l’ensemble du reste du classement étant occupé par des artistes français. "J’ai toujours rêvé d’être dans l’top" chante Ninho dans son titre "Jefe". C’est chose faite ! Ce titre est le plus écouté sur Spotify en 2022 en France