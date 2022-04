Musique : un appel à projets pour les "radios associatives alternatives"

Les lauréats de cet appel à projets devront justifier, au moment du rapport d’activité, de leur contribution à la découverte et à la diversité musicale, notamment via les indicateurs suivants, issus du régime dérogatoire en place depuis la délibération no 2018-14 du 25 avril 2018 de l’Arcom. Pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : la diffusion d’au moins 300 titres différents sur un mois donné et dont la moitié au moins sont de nouvelles productions. Pour les radios spécialisées dans la découverte musicale : la diffusion d’au moins 1 000 titres différents sur un mois donné et dont la moitié au moins sont de nouvelles productions. Pour l’ensemble des radios, chacun des titres n’est pas diffusé plus de 100 fois sur cette période. Par ailleurs, les lauréats devront être attentifs à consacrer une part significative de leur diffusion aux titres produits sur le territoire régional.