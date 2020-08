Musique à la radio : l'impact du confinement

The Weeknd avec "Blinding lights" (Island-Def Jam / Universal Music) décroche la 1ère place du classement semestriel . Le titre signe le record absolu de longévité à la 1ère place de l’airplay radio avec 20 semaines de présence à la tête du classement. Le record précédent était détenu par Mary J. Blige "Family Affair" en 2001. Ayant également classé en tête des diffusions radio un autre titre au cours du mois de juin "In your Eyes", The Weeknd aura finalement occupé la première place des classements radio hebdomadaires pendant 24 semaines sur 26, un (autre) record inédit.Lire également ICI