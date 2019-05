Mouv en direct du "Battle Of The Year France"

Mouv’ est le partenaire historique du Battle Of The Year France, la grande compétition internationale de breakdance. Battle Of the Year (BOTY), se tiendra ce samedi 4 mai au Zénith Sud de Montpellier. Les meilleurs crews venus de toute la France métropolitaine et des DOM-TOM s’affronteront en battles avec des chorégraphies de six minutes. L’équipe gagnante remportera le titre et concourra lors de la finale internationale du BOTY qui se déroulera en octobre 2019 à la Sud de France Arena. Les battles seront à retrouver en direct et en exclusivité en streaming vidéo sur les différents supports de Mouv’, samedi 4 mai à partir de 21h30.