Morgan Serrano (RMC): "Il n'y a plus beaucoup de prises de risques dans les musicales"

LLPR - La grille des programmes de RMC est bien installée : Bourdin, Les Grandes Gueules, le sport. La mécanique est bien huilée. Quel est votre rôle dans tout ça ?

MS - C'est un peu comme sur les musicales, comme un Cauet ou un Manu Levy qui font de la radio depuis 25 ans. Jean-Jacques Bourdin est quelqu'un qui a de l'expérience, mais il a besoin de recul. Il me respecte car je fais de la radio depuis très longtemps. On échange au quotidien sur la manière de mettre en onde, d'accueillir les auditeurs et encore, d'être plus efficace dans un conducteur. Tout le monde est preneur de ce genre de conseils ! J'écoute aussi ce qu'il me dit car il a une expertise, et il peut m'apporter des choses.



LLPR - Quels sont vos chantiers ?

MS - C'est d'abord le quotidien de la station. Mais c'est également de lancer de nouvelles émissions, comme avec Philippe Lellouche en cette rentrée. Mais mon premier chantier a été de faire revenir ceux qui me manquaient en tant qu'auditeur, comme Jean-Michel Larqué qui avait pris sa retraite. Je l'ai appelé quand je suis arrivé pour lui demander de revenir et il a accepté ! La deuxième chose, c'est le retour de Julien Cazarre. J'étais un de ses premiers fans quand il faisait des parodies dans l'After. C'est RMC qui l'a révélé et je trouvais dommage que d'autres en profite. Sinon, on a donné une homogénéité à la radio entre les émissions de sport et le reste de l'antenne.



LLPR - Après le départ de Maïténa Biraben, il n'y a plus beaucoup de femmes sur l'antenne de RMC...

MS - J'essaye de faire le meilleur programme possible pour les auditeurs de RMC et ceux qui voudront nous rejoindre. Quand j'ai une tranche libre, je ne me dis pas, 'je vais prendre une femme ou un homme'. Ailleurs, j'ai mis beaucoup de femmes à l'antenne. Evidemment, je préférerais qu'il y ai plus de femmes, c'est pour ça aussi que j'ai mis une voix antenne féminine.