Molière sur les ondes de RFI

Le Centre international de théâtre francophone Drameducation, dirigé par Jan Nowak et Iris Munos, a reçu en résidence en Pologne dix auteurs avec consigne pour chacun d’écrire une pièce courte pour parler d’aujourd’hui à partir d’une oeuvre de Molière, en respectant l’intrigue, les noms et les caractères des personnages. Cette résidence organisée en partenariat avec la Comédie-Française trouve son aboutissement sur les ondes de RFI chaque dernier jeudi du mois dans l’émission "De vive(s) voix" présentée par Pascal Paradou. Les trois premières pièces ont été enregistrées avec les Comédiens-Français Thierry Hancisse, Éric Génovèse, Françoise Gillard, Loïc Corbery, Pierre Louis-Calixte, Noam Morgensztern et les comédiens de la promotion 2019-2020 de l’académie de la Comédie-Française Salomé Benchimol, Camille Seitz et Nicolas Verdier.