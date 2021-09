"Micros de nuit" ou l'histoire de la radio nocturne

De "Allô Macha" aux 'Routiers sont sympa" en passant par "Les Nuits magnétiques", "Le Pop Club", "Wango Tango" et les nuits des stations pirates, la radio nocturne constitue depuis les années 1950 un espace de rêves et d’expérimentations. Cet ouvrage met en lumière le monde des ondes de nuit, en distinguant les différentes phases de son développement et ses spécificités, de l’un et de l’autre côté du poste.

Situé au carrefour de l’histoire des médias et de celle de la nuit, Micros de nuit se présente aussi comme une contribution à l’histoire des sensibilités du second XXe siècle car, comme l’écrivait Jean Cocteau, "écouter la radio toute une nuit renseigne sur l’époque"