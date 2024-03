Michel Cymes dans la matinale de RTS

Michel Cymes se livrera sur sa vie, son parcours professionnel, son engagement humanitaire, son dernier livre en collaboration avec le Montpelliérain Kevin Mayer, son rôle d’ambassadeur santé pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et évoquera sa passion pour le football : de l'OM au PSG en passant par les perspectives futures de M'Bappé. Bien entendu, le Docteur Cymes, parlera également bien-être et santé et fera un focus sur un sujet d’actualité en Occitanie celui des allergies. Il donnera notamment tous ses conseils pratiques pour atténuer leurs effets.