Metropolys, première radio indépendante à Lille

En cette période de crise, Metropolys a fait le choix d'être toujours plus proche des gens du Nord, en leur donnant la parole et en les informant des initiatives locales et des actions solidaires menées près de chez eux. La pandémie a fait émerger la nécessité de l'entraide et Metropolys a souhaité répondre à ce besoin avec bienveillance, en relayant les initiatives prises par les acteurs locaux : corps médical, restaurateurs, associations...

"Malgré un contexte où l'écoute des radios musicales semble fragilisée, Metropolys garde sa fonction première de divertissement avec une programmation atypique alliant les hits incontournables et les pépites dénichées par son programmateur" souligne la radio.