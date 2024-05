Métridom : l'audience de la radio en Guyane

En Guyane, la radio enregistre une audience cumulée de 49.3% selon cette étude Métridom réalisée du 25 mars au 5 mai. Elle réalise une DEA moyenne de 2h53. Un résultat en baisse de plus de 3 points : la radio ayant perdu 5 700 auditeurs en un an et 8 minutes d'écoute.

Ce sont les radios de service public qui sont les plus écoutées avec 29.1% d'audience cumulée et 55.8% de PDA, soit 63 300 auditeurs grâce à la performance de Guyane La 1ère : 26.6% d'audience (58 100 auditeurs), 52.7% de part d'audience.

Suivent Radio Peyi (17 600 auditeurs), Trace Guyane (12 300 auditeurs), Radio Mosaïque (9 100 auditeurs), Métis FM (6 800 auditeurs) et NRJ Guyane (4 800 auditeurs).