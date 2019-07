Merci et bonnes vacances !

"Vacances, j'oublie tout" ? Pas tout à fait... Comme tous les mois d'août, depuis presque 10 ans, l'équipe de La Lettre Pro de la Radio assurera une veille relative de l'actualité durant les prochaines semaines avec une montée en puissance dès la fin du mois pour une nouvelle rentrée, dès la première semaine de septembre. Retour de notre newsletter "Ne partez pas encore", le 2 septembre à 18h.Ensuite ? Dès la rentrée, Le POD devrait rapidement trouver sa vitesse de croisière, le RadioTour reprendra la route pour Marseille, Lyon, Lille et Toulouse, votre magazine mensuel subira un nouveau lifting et le Salon de la Radio et l'Audio Digital (23, 24 et 25 janvier 2020) sera déjà dans les esprits.À l'ombre ou au soleil, bonnes vacances !