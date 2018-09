Même l'été, les vacanciers sont connectés à l'actualité

Durant cette période estivale, les exclusifs Mobile sont très présents chez les 15-24 ans : au cours du mois, 4 jeunes sur 10 ont choisi exclusivement leur smartphone pour visiter les médias d’actualité. De leur côté, les CSP+ apprécient la tablette : plus d’un quart d’entre eux l’ont utilisée en juillet pour s’informer. En juillet 2018, 52.3 millions d’individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois, soit 83.3% de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 41.9 millions d’internautes se sont connectés en moyenne à Internet, soit 66.7% de la population française. Rapporté à l’ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 29 minutes sur ordinateur et de 42 minutes sur mobile.