Mélanie Mallet devient directrice déléguée de Radio Nova

Mélanie Mallet travaillera en étroite collaboration avec Antoine Daccord, récemment nommé, aux côtés d’Emmanuel Hoog, en qualité de directeur des contenus et du développement du groupe LNEI. Titulaire d'une licence en médiation culturelle, communication et marché de l'art (2002) et diplômée du Studio école de France (2005), Mélanie Mallet, 37 ans, a débuté sa carrière dans le monde de la radio en 2006 en arrivant chez Radio Nova où elle a occupé plusieurs postes au sein de l’antenne et de l’encadrement. Depuis 2017, elle est directrice de l’antenne de Radio Nova.

Rappelons que LNEI (Les Nouvelles Éditions Indépendantes) est un groupe de médias et de culture - créé en 2009 par Matthieu Pigasse - réunissant notamment Radio Nova, Les Inrocks, Rock en Seine et Cheek Magazine.