Meilleure rentrée pour RTL2 depuis 2007

RTL2 enregistre sa meilleure rentrée depuis 2007 avec 3.1% de part d’audience. L’audience cumulée progresse également à 4.4% (versus 4.2% il y a un an). Avec 2 389 000 auditeurs chaque jour, RTL2 gagne 106 000 nouveaux auditeurs en un an. En prime-time, "Le Double Expresso RTL2" signe sa meilleure rentrée depuis la création de l’émission en 2016, avec 2.6% de part d’audience.

La tranche musicale de 9h30 à 16h affiche 3.3% de PDA, soit une progression de +18% en un an. La tranche musicale de 19h à minuit : 2.3% en PDA, soit une progression de +10% en un an.

Le Drive RTL2 (du lundi au vendredi, de 16h à 19h, présenté par Eric Jean-Jean et Caro Chimo) rassemble encore plus d’auditeurs avec 3.5% de PDA (+17% sur un an).