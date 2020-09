Mediatic Conseils lance 3 nouvelles téléformations pour les commerciaux radio

Mediatic Conseils lance donc trois nouvelles téléformations, éligibles à une prise en charge au titre de la formation professionnelle. Les formations se déroulent à la carte, en vidéo, avec un support de cours interactif, des quiz de validations, des exercices pratiques, des entretiens réguliers en visio et une assistance permanente à distance.

La première est dénommée "Vendre Mieux & Plus de Pub Radio". Cette téléformation sur les fondamentaux de la commercialisation radio s’adresse autant aux débutants qu’aux vendeurs expérimentés qui recherchent des idées originales et des solutions pratiques

immédiatement applicables. La deuxième "La commercialisation Radio & Digital" permet de développer de nouvelles sources de revenus 'radio + internet, réseaux sociaux, audio digital et podcasts). Enfin, la troisième s'intitule "Le Briefing Hebdo" (6e saison de la formation continue suivie par plus de 200 commerciaux radio sur 4 continents). Chaque semaine, elle offre des exemples créatifs, des rappels des fondamentaux radio et digital, des études sectorielles, des outils pour prospecter et arguments pour surmonter la crise au quotidien.