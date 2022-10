Mediapulse : la TV présente toujours la pénétration la plus élevée

Le présent rapport montre que dans le groupe d’âge des 15 à 29 ans, YouTube atteint toujours plus de personnes que les offres des chaînes TV. Dans ce groupe d’âge, YouTube reste donc l’offre d’images animées à l’audience la plus forte. Dans tous les autres groupes d’âge, la télévision occupe toujours le premier rang. On observe en outre qu’au troisième trimestre 2022, elle a attiré un peu plus d’hommes que de femmes.