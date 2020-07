Médiamétrie : une étude sur les livres imprimés, numériques et audio

"9 personnes sur 10 lisent des livres. Si la majorité opte pour des livres imprimés, de nombreux lecteurs adoptent également désormais les livres numériques ou audio" note Médiamétrie dans une étude publiée ICI . "À l’instar des autres pratiques digitales, la lecture numérique est plus implantée chez les jeunes. Ainsi, plus d'un tiers des 15-24 ans a déjà lu un livre numérique. De manière générale, les lecteurs numériques (43.2 ans en moyenne) sont plus jeunes que l’ensemble de la population (47.9 ans) et également que les lecteurs de livres imprimés (48,4 ans). Ils sont cependant plus âgés que les lecteurs de livres audio (40.3 ans)". Pour Bertrand Lissillour, directeur d’études et de clientèle à Médiamétrie : "même si plus de la moitié (56%) de la population lit exclusivement des livres imprimés, les lecteurs ont bien adopté les pratiques plus récentes et effectuent des passerelles d’un mode de lecture à l’autre".