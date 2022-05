Médiamétrie : les temps forts d'une journée sur le web

"La majorité de notre surf se déroule en soirée : celle-ci concentre 36% de notre temps internet quotidien. L’après-midi regroupe 32% de notre surf, la matinée 25% et la nuit 6% (...) À noter que les usages des 15-24 ans sont encore plus concentrés en soirée : ces 6 heures représentent 43% de leur temps de surf" explique Médiamétrie. Sans surprise "les sites et apps d’actualités sont les seuls pour lesquels la matinée représente le principal moment de consultation : cette tranche horaire concentre 36% du temps passé quotidien sur cet univers, soit beaucoup plus que l’après-midi et en soirée". Enfin, Médiamétrie fait remarquer que "chez les jeunes, près de la moitié (49%) du temps passé sur les sites et apps de TV et Radio se fait sur la soirée".L'article complet est ICI