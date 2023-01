Médiamétrie : le classement des replays des radios

Forte domination des émissions de France Inter avec plus de 45 millions d'écoutes et de téléchargements durant le mois de décembre. RTL prend la 2e place à France Culture, RMC et Europe 1 composent également la suite du Top 5.

Une nouvelle fois "L'After Foot" (RMC) est l'émission la plus réécoutée avec plus de 18 millions d'écoutes et de téléchargements. Suivent "Les Grosses Têtes" (RTL), "Hondelatte raconte" (Europe 1), "C'est encore nous" (France Inter) et "Affaires sensibles" (France Inter). Notons que Radio France place 15 de ses émissions dans le Top 30 et que l'entreprise a généré, à elle seule et en décembre, près de 87 millions des téléchargements, soit près de 48% du volume total.