Médiamétrie lance la mesure d’audience du Replay Radio et des Podcasts natifs

Elle s’appuie sur un panel France entière de plus de 3 000 individus âgés de 13 ans et plus, répondant quotidiennement et équipés d’un audimètre individuel porté. Basé sur la technologie du watermarking (code inaudible inséré dans le son par les éditeurs), cet audimètre identifie toutes les écoutes réalisées par les panélistes tout au long de la journée. Ce dispositif s’adresse aux acteurs ayant déployé cette technologie. Produite dans un premier temps avec une périodicité mensuelle, cette mesure est complémentaire de la mesure propriétaire eStatPodcast, mise en place par Médiamétrie dès 2009, qui dénombre quotidiennement les volumes de téléchargements de manière exhaustive, avec un niveau de granularité suffisamment fin pour délivrer des résultats par émission, par épisode.