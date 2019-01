Médiamétrie lance "Global Audio"

Contextes, motivations, habitudes, localisation d’écoute et plateforme d’accès, l’étude Global Audio interroge 4 000 internautes de 15 ans et plus sur leurs pratiques audio en matière de radios (FM, live et replay), de streaming musical et musique personnelle, de podcasts originaux et de livres audio. Cette nouvelle étude proposée en multi souscription, dont les premiers résultats seront publiés au premier trimestre 2019 mesure les usages et habitudes d’écoute de ces supports audios (couverture, habitudes et volume d’écoute), analyse les motivations et les contextes d’écoute de ces pratiques (plateformes d’accès, localisation, situation et moment d’écoute) et mesure les arbitrages entre les différentes opportunités d’écoute.





"Global Audio décrypte les évolutions d’un marché audio en pleine mutation" déclare Julie Terrade, directrice de pôle National au sein du département Radio de Médiamétrie. "L'étude établit une cartographie de l’univers de l’audio et appréhende les choix, les motivations et les attentes des Français pour éclairer les acteurs du marché".