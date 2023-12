Médiamétrie : l'audience des offres publicitaires sur internet

Ces résultats publicitaires, non exhaustifs, permettent de valoriser l’audience de regroupements de sites et applications commercialisés par les régies et les éditeurs et sont disponibles pour les agences dans les outils de médiaplanning. À partir des données mesurées en octobre 2023 sur les acteurs souscripteurs, Médiamétrie a publié l’audience, l’affinité et les usages de 48 offres publicitaires à travers 70 cibles socio-démographiques de référence.

Sont concernées, 34 Régies principales qui représentent les offres publicitaires display exclusives d’un éditeur, 8 packs qui représentent les différentes offres display des régies sur une thématique ou une cible ou encore 5 réseaux qui sont des offres publicitaires dont la composition confidentielle inclut les offres en achat programmatique.