Mediameeting dévoile les résultats de l’observatoire de l’Oralité

80% d’entre eux attendent des contenus techniques ou de formation, 74% attendent des prises de parole de la direction, 64% attendent des interviews, 62% des reportages, 51% des débats et 50% des portraits. Les salariés expriment aussi des attentes d’amélioration des contenus sonores proposés par leur entreprise ("des contenus faciles d’accès, créer des podcasts ou augmenter leur fréquence, donner plus la parole aux managers et aux salariés, diversifier l’offre de contenus et faire des podcasts de qualité professionnelle") Les managers sont le public le plus sensible au format podcast et ont encore plus d’attentes le concernant. Le podcast s’installe comme le nouveau média du nouveau monde professionnel : 59 % des répondants auditeurs annoncent que leur consommation de podcasts va augmenter dans les 5 ans.