Médiamat : 3h46 de télévision par jour pour les Français

Pour la télévision, la durée d'écoute globale, qui comprend non seulement la consommation sur l'écran de télévision mais également les écrans internet en live, en différé ou en replay quelque soit l'endroit (domicile, en vacances, dans un lieu public, chez des amis...), est de 3h46 en 2018 contre 3h36 sur le téléviseur uniquement. Les individus de 50 ans et plus sont de gros consommateurs de TV : en moyenne 5h13 par jour ! Dans l'ordre, les Français regardent TF1 (20.2), France 2 (13.5) et France 3 (9.4), qui passe en 2018, devant M6 (9.1). Au 24 décembre 2018, le panel Médiamat était composé de 11 504 individus âgés de 4 ans et plus vivant dans 4 974 foyers équipés d’un audimètre à bouton-poussoir.L'étude complète est ICI