Médialocales : le top 10 des radios indépendantes les plus écoutées

Certaines stations des Indés Radios progressent fortement comme par exemple les radios régionales Évasion ou Radio Dreyeckland qui renforcent selon les dernières études Médialocales leur auditoire de + 30 000 (+39%) et + 14 200 auditeurs (+25%). Des radios thématiques comme Oui FM ou Jazz Radio qui gagnent respectivement + 37 100 (+21%) et + 33 100 auditeurs (+12%). Les 10 radios les plus écoutées des Indés Radios sur la saison sont : Oui FM, Alouette, Latina, Jazz Radio, Radio Scoop, FG, Contact FM, Hit West, Générations et Sud Radio.