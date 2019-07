Médialocales : 7 500 nouveaux auditeurs pour la radio RDL

RDL est la première radio en durée d'écoute dans le Nord-Pas-de-Calais avec 196 minutes par jour. Elle est également la première en durée d’écoute à Béthune (250 min/jour) à Saint-Omer (162 min/jour) et à Dunkerque (236 min/jour). RDL est la radio la plus écoutée par les 50 ans et + dans le Nord-Pas-de-Calais (65 200 auditeurs/jour) avec une durée d’écoute de 210 minutes).

Pour rappel, RDL est diffusée dans l'Artois, l'Audomarois, le Dunkerquois et le Ternois et propose un format senior généraliste (plutôt axée sur la variété française). Depuis octobre 2018, la radio fait partie du pôle radio "La Voix FM" du groupe Rossel La Voix.