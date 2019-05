"Media In Life" : le nouveau visage des gamers

En 10 ans, le nombre de joueurs quotidiens de jeux vidéo a fortement augmenté : +13.5 points versus 2008. Ainsi en 2018, plus d’un quart des Français de 13 ans et plus (25.2%) ont au moins un contact avec un jeu vidéo chaque jour. Si les hommes et les jeunes de 13 à 24 ans sont les plus amateurs, la pratique évolue et se généralise à l’ensemble de la population. Aujourd’hui, 23% des femmes sont des gamers du quotidien, contre 18% en 2016. En outre, 61% des 35 ans et plus s’adonnent à cette pratique tous les jours, soit une progression de 15 points en deux ans.

"Le jeu vidéo n’est plus réservé à une tranche d’âge ou à un certain genre. Il devient accessible à tous grâce au téléphone mobile et à son expansion. Les 13-24 ans se démarquent surtout car leur consommation de jeux vidéo est à la fois plus importante et surtout plus intensive", constate Xavier Lemuet.