Maxime Veyrier, Jeune Talent de la radio

Passé par le Studio Ecole de France et le CQP animateur radio de l’INA, Maxime Veyrier s’est formé sur le terrain, à France Bleu Sud Lorraine, puis à France Bleu Besançon, France Bleu Lorraine Nord, France Bleu Alsace, France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Provence. Aujourd’hui, les auditeurs peuvent régulièrement l’entendre sur France Bleu Paris.Chez les journalistes, le prix a été décerné à Maël Hassani (Chérie FM). Le trophée Jeune Talent dans la catégorie "chroniqueur" a été attribué à Anaëlle Godefroy (RTL2). Benjamin Fenêtre (Be Aware / NRJ) a été récompensé par le trophée Jeune Talent dans la catégorie "TV".Nouvelle catégorie mise en avant cette année dans la cadre de cette compétition, la catégorie "Podcast" dans laquelle s'est illustrée Pénélope Bœuf. Enfin, un Prix Spécial du Jury a salué le professionnalisme de Margot Callens (lire également ICI ).