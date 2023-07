Maxi L'air : 20 ans de radio et beaucoup de projets dans les cartons

Produire de l'extérieur et être efficace, c'est possible ! Ce qui fait la différence : le local ! C'est un axe de production primordial et les contenus produits par Maxi l'air ne sont pas simplement personnalisés aux couleurs de la radio, ils sont produits POUR la radio. En duo, les animateurs de Maxi l'air proposent un véritable show local avec écriture et production sonore pour réveiller les auditeurs ou les raccompagner à la maison en fin de journée : séquences amusantes, jeux, mais aussi interviews, inserts téléphoniques, OP locales valorisées, habillage personnalisé, sous-décro, en parfaite complémentarité avec le contenu déjà produit par la radio en matière d'info notamment.

Et régulièrement, les voix peuvent se rendre disponibles pour venir dans les locaux de la radio ou sur un évènement local pour animer des émissions spéciales : partenariats ou concerts par exemple.

En production, Maxi l'air fournit tous les éléments visuels et sonores pour aider la radio dans ses directs : par exemple des prêts à lire variés grâce à l'accès au Digest News (actu insolite, horoscope, télé, bien-être, people, santé, loisirs, et bien d'autres catégories), et la production sonore de tous les éléments utiles pour l'antenne : habillage, hooks, hitmix, sons d'illustration, éléments sonores pour les jeux, et des chroniques variées.