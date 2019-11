Mathilde Truong rejoint l’équipe de Acast France

En rejoignant Acast, Mathilde aura pour but principal de permettre aux podcasteurs d’être monétisés en les laissant se concentrer principalement sur leurs productions. Son but principal est de permettre aux podcasteurs d’être monétisés en les laissant se concentrer principalement sur leurs productions. Elle rapportera directement à Cédric Bégoc, Directeur des Contenus France. Cette nomination est une création de poste. "Elle apporte à Acast sa connaissance dans le secteur du podcast, ayant participé à l’animation de podcasts et également à leur commercialisation au sein de l’un des plus gros studios indépendants français. Ces expériences lui permettent de saisir l’ensemble des enjeux éditoriaux et commerciaux d’un média tout en participant à la structuration du marché et de l’offre des podcasts français" explique Acast France.