Mathieu Gallet fait ses adieux à Radio France

Mathieu Gallet, qui quittera son poste dans quelques jours, a prévenu au micro de France Inter : "Il ne faut pas casser ce qui marche".

Au sujet d'une présidence commune France Télévisions et Radio France : "pourquoi pas" a répondu le jeune PDG. "La concurrence n'est plus nationale, elle est internationale. Et le fait que l'on n'ait pas d'acteur français aujourd'hui de taille internationale est un vrai sujet (...) Tout ce qui peut renforcer ira dans le bon sens, tout ce qui peut alourdir n'est pas une bonne nouvelle pour l'audiovisuel public".