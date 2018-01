"Radio France à nouveau fragilisée" selon les syndicats

"Nous nous modernisons et évoluons, l'entreprise poursuit son développement, malgré une baisse des moyens qui nous sont alloués ; nos antennes et nos productions sont suivies par des auditeurs toujours plus nombreux ; Radio France est numéro 1 en matière de podcast ; nous sommes une référence en matière d'information ; nos formations musicales font le plein lors de leurs concerts ; nos radios locales remplissent avec succès leurs missions de service public de proximité, malgré là aussi des baisses de moyens humains et budgétaires" expliquent les syndicats CGT, SNJ-FO, SNFORT, CFDT, SNJ Radio France, SUD Radio France, UNSA.



Pour autant : "tout cela est réalisé avec les plus grandes difficultés par les salariés. De très lourds sacrifices, qui ne sont plus supportables, sont déjà imposés. Nous n'accepterons pas des réformes de l'Audiovisuel Public qui viendraient contrevenir à nos missions et à l'indépendance du service public" préviennent les syndicat.