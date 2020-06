Maroc : fin de 84 jours de confinement à Hit Radio

Dans des conditions sanitaires conformes aux dispositifs exigés par le Ministère de la Santé, l'équipe confinée était mobilisée 7 jours sur 7 pour informer les auditeurs des actualités et dénoncer les fake news à travers un direct assuré quotidiennement. Pendant les 500 heures cumulées de direct, cette émission spéciale pilotée par Momo, a reçu plus de 80 000 appels et a permis la mise en relation de plus de 3 000 personnes. De nombreux sujets, liés aux préoccupations des marocains pendant cette période difficile, ont été abordés et discutés à l'antenne, pour apporter les réponses nécessaires mais également pour faire entendre leurs voix auprès des institutions concernées.