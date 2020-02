Maroc : Hit Radio "la radio préférée des jeunes"

Hit Radio est devenue l’une des radios les plus écoutées au Maroc : "C’est une fierté immense qui nous donne envie d’aller plus loin, de conquérir de nouveaux auditeurs et d’inventer de nouveaux formats" explique la station.

Tous les matins, près de 500 000 auditeurs sont à l'écoute, chaque quart d’heure, de la matinale "Momo Morning Show" entre 6h et 11h. Après plus de 10 ans, l’émission animée par Momo et son équipe, continue à fidéliser et à recruter de nouveaux d’auditeurs. Une progression de 38% par rapport à la saison précédente. Près d’un auditeur sur deux n’écoute que Hit Radio, la semaine et le week-end. Un taux de fidélité unique au Maroc.



Suivie par plus de 6 millions de followers sur les réseaux sociaux, Hit Radio est une marque leader sur le digital au Maroc. Après Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, la radio renforce sa présence auprès des millennials avec le lancement d’un compte Tik Tok, plateforme dédiée à la création et au partage de courtes vidéos musicales.

La marque Hit Radio est présente sur 13 pays. Elle organise plus de 1 000 événements chaque saison.