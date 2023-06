Marc-Antoine Le Bret rejoint RTL la saison prochaine

"À l'âge de 20 ans, j’étais dans le public des "Grosses Têtes" avec des rêves plein la tête. Aujourd’hui, je prends place derrière le micro. Je suis honoré et surtout heureux d’intégrer RTL et plus que tout... j’ai hâte" a déclaré Marc-Antoine Le Bret.Marc-Antoine aime le direct, qu’il qualifie d'"irremplaçable", sentir l’adrénaline monter, que ce soit à la radio ou sur scène, lors de ses spectacles. "Nous avons produit des chroniques enregistrées, et ce n’est pas la même chose. Si ce n’est pas du direct, on est plus relâchés, moins concentrés", avoue-t-il."C'est compliqué de faire des blagues, des vannes tous les jours , de trouver de nouveaux personnages qui correspondent vraiment à l'actu. C'est un vrai métier" (lire également ICI ).